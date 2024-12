Juventus, Monza giusta medicina per porre rimedio alla “pareggite”

Sempre e solo pareggi nelle ultime quattro giornate per la Juventus di Thiago Motta che, ancora una volta, nonostante l’imbattibilità in campionato, non è riuscita andare oltre il 2-2 contro il Venezia all’Allianz Stadium e dopo il Bologna è uscita fuori l’ennesima giornata storta stagionale. Prima Ellertsson, poi Idzes hanno rovinato la festa all’italo-brasiliano che si è aggrappato ai gol di Gatti e al rigore di Vlahovic che hanno evitato la prima sconfitta in Serie A.

Per la Juventus con quello di sabato sera si è trattato del pareggio numero 10 in 16 partite di campionato, a cui vanno aggiunti quelli in trasferta in Champions League di Lille e Birmingham, per un totale di 12 in 23 partite stagionali, dopo la bella vittoria di Coppa Italia contro il Cagliari di martedì sera.

Il tecnico italo-brasiliano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Monza per presentare la sfida con i brianzoli. Domani i bianconeri scenderanno in campo per la 17esima giornata di Serie A, un appuntamento da non sbagliare per gli uomini di Thiago Motta: “Io penso a quello che dobbiamo fare domani e alla grande concentrazione che abbiamo nel preparare la partita. Vogliamo fare una grande prestazione e il resto rimane nel passato”.