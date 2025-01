Juventus, in ritardo da ogni di vista

Si è chiusa ieri con un brutto ko, la prima fase della Champions League della Juventus. I bianconeri hanno perso 0-2 in casa contro il Benfica. E hanno pagato dazio, ancora una volta, dal punto di vista fisico. Infatti è arrivato una nuova sconfitta per la squadra di Thiago Motta, che per la prima volta ha perso per due volte consecutive, ed è arrivato anche l’infortunio per Pierre Kalulu. Un problema muscolare che terrà il difensore lontano dai campi per almeno tre settimane. E che costringe Cristiano Giuntoli a tornare sul calciomercato per rintuzzare i problemi di organico.

Emergenza continua

Il grande problema in casa Juventus è che dall’infortunio di Bremer, a cui si è più aggiunto quello di Cabal, Motta ha quasi sempre dovuto utilizzare gli stessi. Una situazione che ha usurato le energie fisiche e mentali di Kalulu e Gatti. E che di certo non può essere risolta col solo arrivo di due scommesse come Alberto Costa e Renato Veiga, quest’ultimo arrivato con colpevole ritardo.

Juventus, un’altra scommessa?

Ora l’infortunio di Kalulu costringe la Juventus a fare in ritardo quello che avrebbe dovuto fare a prescindere da quest’ultimo problema fisico: prendere un quarto centrale. Gli occhi sono ora puntati sul georgiano dell’Empoli Saba Goglichidze. Tuttavia anche lui come Costa e Veiga è un giocatore molto giovane. Un 2004 che non ha ancora grande esperienza in Serie A, pur avendo indubbie qualità sia da terzino che da centrale difensivo.

Ritardi su ritardi

Se il progetto della Juventus era quello di ricostruire una squadra funzionante, che potesse in futuro ambire a vincere, il ritardo è enorme. Ritardo che si riverbera anche sulla stagione in corsia, in cui la Juve guarda da lontanissimo la vetta. E in Champions Legate dove è arrivata addirittura 20° su 36 squadre. Il mercato di gennaio passato a rincorrere le emergenze è solo l’ennesimo ritardo accumulato.