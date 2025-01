Inter sul pezzo: il derby del riscatto per lo slancio definitivo

L’Inter continua a correre e il tris al Monaco è una proiezione diretta sul derby di Milano in programma domenica. Dopo un piccolo periodo di lieve flessione sul piano delle prestazioni è tornata grande l’Inter sulle spalle di Lautaro Martinez, che sta trasformando ogni pallone in oro. Il Toro, dopo essersi sbloccato, sta sfondando le reti con grande insistenza e vuole continuare a farlo.

Uno step alla volta: l’Inter ha ben in testa il percorso da compiere.

Le parole di Inzaghi

Degna conclusione di un girone straordinario, per qualità e intensità tra le migliori in Europa.

“Assolutamente sì, c’era attesa per questa partita perché ci mancava l’ultimo passo che doveva essere importante stasera. Il Monaco ha giocatori di gamba che hanno dato fastidio a tantissime squadre. Dal rientro di Lecce i ragazzi sono stati bravissimi e hanno preparato la partita con grande determinazione per fare il grande passo. Basta vedere la classifica per vedere quanto abbiamo fatto con grande merito, giocando con grande organizzazione. Sono orgoglioso dei ragazzi, stasera sono stato due minuti con loro perché meritavano i complimenti per la determinazione. Abbiamo fatto un gran cammino”.