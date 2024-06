Inter, il nuovo ciclo per un chiaro obiettivo: sognare l’Europa

Ripartire è sempre complicato, confermarsi lo è di più. Dopo aver vinto lo scudetto, l’Inter ripartirà ad agosto con la consapevolezza di dover alzare l’asticella, e questo significa soltanto una cosa: andare il più avanti possibile in Champions League. La nuova forma della massima competizione europea è ancora oggi un rebus, ma la società nerazzurra – dopo la delusione patita dopo la doppia sfida contro l’Atletico Madrid – sa di dover fare qualcosa di più.

Simone Inzaghi ne è consapevole, ma la forza dell’Inter è tale da potersi permettere di programmare a lungo termine. La nomina di Beppe Marotta a presidente del club è l’ennesima dimostrazione di come questo ciclo sia destinato ad andare avanti il più a lungo possibile. Confermarsi in campionato è il primo obiettivo dovuto, se non altro per la qualità tecnico-tattica della rosa. In Europa la musica ha sempre un’altra melodia, l’Inter lo sa bene e per questo motivo servirà un altro tipo di gestione per far sì che la coppa dalla grandi orecchie sia un sogno che potrebbe presto diventare reale.