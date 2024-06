Milan, tutto in evoluzione: dalla difesa all’attacco, le mosse possibili

Il Milan studia con attenzione le prossime mosse in ottica calciomercato. Molto dipenderà dal rapporto tra entrate e uscite, attenzione. Emerson potrebbe essere il rinforzo per il pacchetto arretrato, ma le evoluzioni sono costanti. Precedenza al mercato, in casa rossonera, con due trattative. Milan e Tottenham sembrerebbero essere più vicine per Emerson Royal. L’impressione è che, dopo i mal di pancia di Theo, potrebbe cambiare qualcosa in più.

In vista del reparto avanzato, attenzione a Zirkzee, per il quale la situazione è più fluida che mai e la questione relativa alle commissioni continua a scaldarsi e a raffreddarsi ogni ora che passa. Un contrasto destinato a durare ancora un po’.