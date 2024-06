Euro2024 è il Festival dell’autogol: 7 segnati in 30 partite

Una delle certezze di Euro 2024 sono gli autogol. Con quello di Akaydin in Turchia-Portogallo la statistica comincia a farsi sempre più ricca. Tutto è partito nella partita inaugurale, con l’autorete ininfluente di Rudiger nel 5-1 della Germania contro la Scozia.

Gli altri 4 autogol sono tutti stati decisivi ai fini del risultato: da quello di Calafiori in Spagna-Italia terminata 1-0 in favore dello Furie Rosse a quello di Wober in Austria-Francia che ha permesso alla Nazionale guidata da Deschamps di vincere la gara inaugurale. Passando per Hranac in Portogallo-Repubblica Ceca che ha dato il via alla rimonta dei lusitani, a quello di Gjasula in Croazia-Albania, terminata poi 2-2 con la rete, al 95esimo, dello stesso centrocampista albanese. A questi va aggiunto l’ultimo di Malen, nella sfida contro l’Austria.

Siamo già a quota sette in questa edizione con il record di autogol che negli Europei appartiene all’edizione del 2021, quando furono ben 11, in una manifestazione che ha visto trionfare la Nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini a Wembley.