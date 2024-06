Milan, mercato in continua evoluzione dalla difesa all’attacco

Il Milan studia con attenzione le prossime mosse in ottica calciomercato. Molto dipenderà dal rapporto tra entrate e uscite, attenzione. Emerson potrebbe essere il rinforzo per il pacchetto arretrato, ma le evoluzioni sono costanti. Precedenza al mercato, in casa rossonera, con due trattative. Ma anche di più. La dirigenza del Milan lavora su più tavoli senza esporsi troppo.

In vista del reparto avanzato, attenzione a Zirkzee, per il quale la situazione è più fluida che mai e la questione relativa alle commissioni continua a scaldarsi e a raffreddarsi ogni ora che passa. Un contrasto destinato a durare ancora un po’. Nel frattempo i sondaggi per Lukaku sono stati attivati. Ma non si escludono ulteriori colpi di scena. Di certo il tifo organizzato ha più volte richiesto un cambio di passo in ottica ambizioni.