Svizzera-Italia, prove di formazione: Spalletti con diverse novità, le ultime

Manca un giorno a Svizzera-Italia, il primo degli ottavi di finale di Euro2024: dopo il gol qualificazione di Mattia Zaccagni contro la Croazia, ieri gli Azzurri si sono allenati dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti. Importante novità dall’allenamento odierno con Dimarco che ha svolto lavoro differenziato in palestra e stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe partire dalla panchina.

Dove vedere Svizzera-Italia in TV e streaming

Come di consueto sarà Rai Uno a trasmettere in diretta, l’ottavo di finale: calcio d’inizio alle ore 18 all’Olympiastadion di Berlino. Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, tramite l’app RaiPlay, Sky Go, o Now TV.

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

Yakin e Spalletti senza un titolare: gli elvetici dovranno rinunciare a Widmer, squalificato, stesso discorso per gli Azzurri che faranno a meno di Calafiori, per lo stesso motivo dell’ex Udinese. La Svizzera arriva a Berlino da imbattuta, con l’obiettivo di recare un altro scherzo alla banda italiana dopo la mancata qualificazione per il Mondiale del Qatar con i due rigori sbagliati da Jorginho.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Vargas. CT: Yakin