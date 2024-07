Euro2024, il tabellone completo: Spagna e Inghilterra si sfideranno a Berlino

Con la conclusione delle semifinali è stato definito il tabellone completo della manifestazione tedesca. Spagna-Inghilterra la finale di Euro 2024: ecco l’atto conclusivo della competizione in corso di svolgimento in Germania con Francia e Olanda eliminate in semifinale.

La formazione di De La Fuente ha avuto la meglio dei transalpini per 2-1 grazie alle reti di Yamal e Olmo, mentre quella di Southgate ha superato gli Orange grazie a Kane e Watkins. Sia le Furie Rosse che i Tre Leoni hanno vinto con lo stesso punteggio e in rimonta.

La classifica finale dei 6 Gironi e i risultati

Gruppo A

Germania 7

Svizzera 5

Ungheria 3

Scozia 1

1^ giornata: Germania-Scozia 5-1

1^ giornata: Ungheria-Svizzera 1-3

2^ giornata: Germania-Ungheria 2-0

2^ giornata: Scozia-Svizzera 1-1

3^ giornata: Svizzera-Germania 1-1

3^ giornata: Scozia-Ungheria 0-1

Gruppo B

Spagna 9

Italia 4

Croazia 2

Albania 1

1^ giornata: Spagna-Croazia 3-0

1^ giornata: Italia-Albania 2-1

2^ giornata: Croazia-Albania 2-2

2^ giornata: Spagna-Italia 1-0

3^ giornata: Croazia-Italia 1-1

3^ giornata: Albania-Spagna 0-1

Gruppo C

Inghilterra 5

Danimarca 3

Slovenia 3

Serbia 1

1^ giornata: Slovenia-Danimarca 1-1

1^ giornata: Serbia-Inghilterra 0-1

2^ giornata: Slovenia-Serbia 1-1

2^ giornata: Danimarca-Inghilterra 1-1

3^ giornata: Inghilterra-Slovenia 0-0

3^ giornata: Danimarca-Serbia 0-0

Gruppo D

Austria 6

Francia 5

Paesi Bassi 4

Polonia 1

1^ giornata: Polonia–Olanda 1-2

1^ giornata: Austria-Francia 0-1

2^ giornata: Polonia-Austria 1-3

2^ giornata: Olanda-Francia 0-0

3^ giornata: Olanda-Austria 2-3

3^ giornata: Francia-Polonia 1-1

Gruppo E

Romania 4

Belgio 4

Slovacchia 4

Ucraina 4

1^ giornata: Romania-Ucraina 3-0

1^ giornata: Belgio-Slovacchia 0-1

2^ giornata: Slovacchia-Ucraina 1-2

2^ giornata: Belgio-Romania 2-0

3^ giornata: Slovacchia-Romania 1-1

3^ giornata: Ucraina-Belgio 0-0

Gruppo F

Portogallo 6

Turchia 6

Georgia 4

Rep. Ceca 1

1^ giornata: Turchia-Georgia 3-1

1^ giornata: Portogallo-Repubblica Ceca 2-1

2^ giornata: Georgia-Repubblica Ceca 1-1

2^ giornata: Turchia-Portogallo 0-3

3^ giornata: Repubblica Ceca-Turchia 1-2

3^ giornata: Georgia-Portogallo 2-0

N.B. In grassetto le squadre qualificate agli ottavi di finale

Gli ottavi di finale di Euro 2024

Svizzera-Italia 2-0 – 29 giugno, ore 18:00

Germania-Danimarca 2-0 – 29 giugno, ore 21:00

Inghilterra-Slovacchia 2-1 d.t.s. – 30 giugno, ore 18:00

Spagna-Georgia 4-1 – 30 giugno ore 21:00

Francia– Belgio 1-0 – 1 luglio, ore 18:00

Portogallo-Slovenia 0-0 (3-0 d.c.r.) – 1 luglio, ore 21:00

Romania-Olanda 0-3 – 2 luglio, ore 18:00

Austria-Turchia 1-2 – 2 luglio, ore 21:00

N.B. In grassetto le squadre qualificate ai quarti di finale

I quarti di finale di Euro 2024

Spagna-Germania 2-1 d.t.s. – 5 luglio, ore 18:00

Portogallo-Francia 0-0 (3-5 d.c.r) – 5 luglio, ore 21:00

Inghilterra-Svizzera 1-1 (5-3 d.c.r)- 6 luglio, ore 18:00

Olanda-Turchia 2-1 – 6 luglio, ore 21:00

N.B. In grassetto le squadre qualificate alle semifinali

Le semifinali di Euro 2024

Spagna-Francia 2-1, 9 luglio ore 21:00

Olanda-Inghilterra 1-2, 10 luglio ore 21:00

N.B. In grassetto le squadre qualificate in finale

La finale di Euro 2024

SPAGNA-INGHILTERRA, il 14 luglio ore 21.00 a Berlino