Lautaro, una stagione da sogno: merita il Pallone d’oro?

Cosa bisognerebbe dire di più a uno che vince lo Scudetto e la Copa America nella stessa stagione diventando capocannoniere in Serie A e nella manifestazione chiusa nella notte negli States?

24 gol nella stagione della seconda stella, il Toro di Bahia Blanca si è ripetuto con la maglia dell’Albiceleste: 5 gol in 221 minuti giocati e rete decisiva nella finale contro la Colombia. Piccola curiosità, tre delle reti del capitano dell’Inter sono arrivate dalla panchina eccezion fatta per la doppietta al Perù, match in cui è partito dall’inizio.

Fino a ieri non aveva segnato alcun gol nei match ad eliminazione diretta contro Ecuador e Canada: Lautaro Martinez, quando vede le finali, si trasforma ripercorrendo quanto fatto in passato in Coppa Italia e Supercoppa. Dopo il Mondiale deludente in Qatar, l’attaccante nerazzurro non ha sbagliato nulla in Copa America: una stagione da sogno che potrebbe concludersi con il più prezioso riconoscimento per un attaccante a livello individuale. Il Pallone d’Oro?