Calafiori-Arsenal: la pattuglia italiana in Premier League si allarga

Ci è voluto più del previsto, ma ormai Riccardo Calafiori è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il 21enne centrale di proprietà del Bologna ha svolto le visite mediche per diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il trasferimento si farà alla cifra che i rossoblù pretendevano: 50 milioni. Il club inglese ci arriverà e probabilmente la supererà attraverso i bonus e una piccola percentuale sulla rivendita.

Tuttavia, il dato è tratto e ogni attore di questa trattativa sta per ottenere quello che vuole.

Il Bologna otterrà l’incasso sperato.

L’Arsenal acquisterà l’ennesimo duttile difensore di prospettiva da dare in mano ad Arteta.

Calafiori coronerà il sogno, mai nascosto, di giocare in Premier League.

Bologna all’incasso

Le tre parti in causa dunque stanno ottenendo quello che speravano e volevano. In particolare, il Bologna sta monetizzando quanto più possibile l’ottima stagione vissuta. Non solo riceverà tanti soldi per la partecipazione alla Champions League, ma potrà anche contare sui soldi incassati dalle due grandi cessioni di Zirkzee e Calafiori poi. Certo, le ingenti percentuali destinate a Bayern Monaco e Basilea hanno impedito un mega introito, ma i circa 45 milioni su cui potrà contare il club fanno certamente comodo.

Calafiori in Premier League

Riccardo Calafiori, dunque, approderà in Premier League dopo una sola grande stagione in rossoblù. Un sogno che si avvera per il difensore che, in passato, aveva espresso il desiderio di giocare nel campionato inglese. E ora ci riuscirà. E lo farà con un tecnico di grande qualità come Mikel Arteta. Lo spagnolo, allievo di Pep Guardiola, sarà decisivo nell’ulteriore crescita di Calafiori che, a Bologna, aveva avuto come mentore quel Thiago Motta che lo avrebbe desiderato alla Juventus.

Riccardo allarga il mini plotone di calciatori italiani in Premier League. In squadra, all’Arsenal, ritroverà il compagno di Nazionale Jorginho. Nel Nord di Londra, nel derby col Tottenham, ne troverà addirittura due: l’altro compagno di Nazionale Vicario e Destiny Udogie che a Euro2024 non è potuto andare per un infortunio. Sempre a Londra, ma in procinto di lasciare l’Inghilterra e il Chelsea c’è anche Cesare Casadei. Mentre al West Ham ci sarà ancora Emerson Palmieri. Mentre a Newcastle c’è Sandro Tonali che presto ritroverà il campo dopo 10 mesi di squalifica per il caso scommesse.