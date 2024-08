Juventus, la lunga estate di Chiesa: alla ricerca della serenità perduta

La lunga estate di Federico Chiesa, un’estate che sembra non passare mai. L’attaccante della Juventus, che la scorsa stagione aveva problemi di natura tattica con Massimiliano Allegri, sta riscontrando nuove difficoltà anche con Thiago Motta, che in occasione dell’amichevole contro il Brest lo ha praticamente messo alla porta d’uscita. Un tunnel con una luce che si vede a malapena, Chiesa negli ultimi anni – tra infortuni pesanti e motivazioni tecnico-tattiche – ha avuto un cammino altalenante e una stabilità fragile.

Il suo futuro sarà lontano da Torino, la dirigenza sta provando a piazzarlo per poi tuffarsi su quelli che sono gli obiettivi dichiarati della società. Strano che un calciatore come lui, che soprattutto con la Nazionale, in passato, ha dimostrato di poter essere una pedina rilevante sulla propria fascia di competenza, abbia così tante difficoltà nel trovare il suo panorama ideale. Ma il calcio è anche questo: occasioni sfumate, occasioni da cogliere al volo. Per ritrovare una nuova serenità.