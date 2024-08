Juventus, il centrale arriverà dal Milan? Motta attende Kalulu

Nelle scorse ore la Juventus ha definito col Milan l’operazione lampo che dovrebbe portare Pierre Kalulu dal rossonero al bianconero. Un possibile trasferimento nato nella giornata di lunedì, portato avanti e chiuso tra società lunedì sera, ma ancora in fase di risoluzione. Infatti, il giocatore del Milan ha preso tempo per riflettere sulle condizioni del trasferimento alla Juventus. Ore di riflessione che si stanno protraendo dalla tribuna di San Siro ad osservare i compagni giocare e vincere il Trofeo Berlusconi contro il Monza fino agli allenamenti di ieri a Milanello.

Kalulu la soluzione della Juventus dopo Todibo

La Juventus ha fretta di chiudere per Kalulu. Il francese rappresenta una soluzione d’urgenza e d’emergenza. Thiago aveva chiesto a Giuntoli un difensore centrale, possibilmente mancino, con buone qualità in impostazione per completare la difesa. Il fallimento della trattativa per Riccardo Calafiori aveva fatto sì che la Juventus dirottasse le sue attenzioni su Jean-Clair Todibo. Il difensore francese del Nizza però dopo una lunga attesa ha ceduto all’offerta più consistente del West Ham. E i bianconeri, come si suol dire, si sono trovati in mezzo a una strada.

Ma nel giro di un weekend la Juventus ha individuato in Pierre Kalulu del Milan il profilo giusto per chiudere un’operazione in prestito low cost e soprattutto con le caratteristiche giuste.

L’uomo giusto per la difesa bianconera?

Statistiche alla mano, nella fase di impostazione bassa della manovra, Kalulu ha numeri perfettamente sovrapponibili a quelli di Todibo, motivo per cui Motta e il suo staff hanno dato l’ok per l’approdo del francese alla Juventus. Inoltre, Kalulu ha dalla sua una duttilità tattica, molto apprezzata da Thiago e il suo staff, potendo giocare sia centrale che terzino destro (e all’occorrenza anche sinistro). Insomma, statistiche alla mano sembra poter essere l’uomo giusto per non far rimpiangere l’affare fallito con Todibo.

Certo, la cartella clinica recente preoccupa. Ma va anche detto che l’anno scorso al Milan, quasi nessuno è rimasto immacolato. E diversi hanno accusato infortuni più o meno gravi.