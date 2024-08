La Juventus, McKennie un’arma in più per Motta?

La notizia della giornata in casa Juventus è che Weston McKennie, fino a ieri considerato fuori dal progetto, oggi è tornato di fatto nei ranghi. Un incontro chiarificatore con Thiago Motta e la disponibilità a parlare di un rinnovo alle cifre pensate dalla Juventus già in primavera hanno modificato la posizione di McKennie. Una soluzione in più per il tecnico italo-brasiliano che in attesa di Koopmeiners, si ritrova un’alternativa in più verso il Como.

Una soluzione pronta per completare la mediana

Weston McKennie è stato reintegrato nella rosa della Juventus dando alla squadra una soluzione in più per il centrocampo. Lo statunitense, come un anno fa, doveva essere in uscita dalla squadra bianconera. Tuttavia, non si è concretizzata una reale possibilità. O meglio, durante questa estate, Weston ha detto no a diverse possibilità, compreso l’Aston Villa dentro l’operazione Douglas Luiz. Ora Motta si ritrova con un altro centrocampista in grado di ricoprire più ruoli e posizioni.

Un ritorno in squadra che, inevitabilmente, ridiscute anche la posizione di Miretti. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio bianconero, aveva rinnovato fino al 2028 e sembrava destinato a rimanere alla Juventus. Ora questo “ritorno” di McKennie potrebbe davvero spingerlo altrove. Genoa la prima possibilità.

McKennie il migliore della Juventus 23/24?

Al di là delle questioni contrattuali e tattiche. McKennie è stato di fatto il miglior centrocampista della Juventus 2023/24. Il suo contributo alla squadra bianconera è stato comunque la si veda determinante per raggiungere il terzo posto e la finale di Coppa Italia. 11 gli assist stagioni, pur senza gol, un bottino che non si vedeva da tempo in casa Juve. Infatti, la dirigenza avrebbe voluto rinnovare l’accordo in essere già al termine della passata stagione, trovando però l’opposizione di Weston con richieste d’ingaggio fuori mercato rispetto al suo valore tecnico. Poi l’allontanamento dalla prima squadra, i tentativi di cessione e ora il reintegro.