Roma, ecco Hermoso!

Dopo la querelle dell’ultimo giorno di calciomercato, con Djalò che ha deciso di non firmare per la Roma, i giallorossi sono corsi ai ripari pescando dagli svincolati. Il direttore sportivo giallorosso Ghisolfi si è mosso con decisione su Mario Hermoso. Il difensore spagnolo, rimasto senza contratto dopo la scadenza con l’Atletico Madrid, è ormai un giocatore giallorosso. Quest’oggi è arrivato a Roma per svolgere le visite mediche e poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al club capitolino.

Roma, Hermoso un’ottima soluzione low cost

E forse è andata bene così alla Roma. I giallorossi hanno preso un difensore esperto che, da anni, ha battuto i campi della Champions League e della Liga fornendo prestazioni di livello. Nella sfortuna di non riuscire a chiudere l’operazione Danso e poi quella relativa a Djalò (era tutto fatto con la Juventus e col Lens), la Roma ha rimediato molto bene. D’altronde Hermoso, oltre che essere esperto, arriva pure a parametro zero. Il difensore spagnolo era stato più volte accostato ad altre squadre italiane senza effettivi sviluppi. Ed era poi rimasto senza contratto fino alla fine della sessione di calciomercato.

Duttile e solido

Hermoso è un innesto utile per Daniele De Rossi, che ha ora un altro difensore mancino. Lo spagnolo ha infatti nel sinistro il suo piede forte. Ha giocato sia come centrale in una difesa a quattro che in una difesa a tre, dimostrandosi sempre molto affidabile anche in fase di possesso con una buon tecnica individuale. Forte nel gioco aereo, è bravo a difendere all’interno dell’area di rigore

Ed è anche duttile, visto che può anche giocare da terzino sinistro in una linea difensiva a quattro.