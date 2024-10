Ricci, Tonali, Fagioli e Frattesi: l’Italia del presente guarda avanti

La nazionale azzurra ha passato brutti momenti. Tra le mancate qualificazioni ai Mondiali e altre cocenti delusioni, come quella degli Europei, ecco che gli azzurri ripartono all’insegna della convinzione. In mezzo al campo c’è tanta qualità. Diverse pedine stanno prendendosi responsabilità azzurre.

Tra queste Samuele Ricci, classe 2001, che sta scandendo alla grande la cabina di regia del Torino. Le big pare l’abbiano messo nel mirino, ma lui non è il tipo da montarsi la testa e continua a lavorare duremente per crescere e limare i difetti.

Poi Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, che sono rientrati in Nazionale carichi e determinati, come certificato dalle recenti prestazioni. Unendo forma e sostanza. Proprio come Davide Frattesi, ormai un’autentica certezza del reparto centrale proiettato al dinamismo verticale.

A centrocampo l’Italia può guardare avanti con molta fiducia.