Juve, serve più cinismo: la ricetta migliorativa di Motta

La Juventus contro il Cagliari ha fatto la partita, spesso e volentieri gestendo il possesso. I bianconeri hanno tirato 21 volte in porta, segnando solo dal dischetto con Vlahovic. E’ mancata un po’ di verve nella gestione dell’incontro, ma soprattutto quella cattiveria agonistica funzionale ad archiviare pratiche come quella di ieri.

La truppa di Motta ha creato parecchio concedendo qualcosa, Vlahovic si è mangiato un gol che avrebbe messo in archivio la partita, ed ecco che il finale ha registrato qualche sorpresa inaspettata, come quella del pareggio. Ora la sosta per ricaricare le batterie. Sicuramente dopo una lezione da imparare…