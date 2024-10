Juve, Motta vuole trasformare le difficoltà in opportunità

Sono ormai passati dieci giorni, ma la Juventus contro il Cagliari ha fatto la partita, spesso e volentieri gestendo il possesso. I bianconeri hanno tirato 21 volte in porta, segnando solo dal dischetto con Vlahovic. E’ mancata un po’ di verve nella gestione dell’incontro, ma soprattutto quella cattiveria agonistica funzionale ad archiviare pratiche come quella di ieri.

In vista della Lazio Motta si ritrova a schierare una Juventus in formato ridotto. Perché tra infortuni, squalifiche e giocatori tornati malconci dagli impegni con le nazionaliil tecnico dei bianconeri dovrà optare per una sorta di puzzle e trovare gli incastri giusti. Con l’obiettivo di ritrovare l’acuto in campionato. In avanti la certezza si chiama Dusan Vlahovic. Trasformare le difficoltà in opportunità è l’obiettivo primario di Motta, che tira dritto verso il prossimo impegno.