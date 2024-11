Napoli, Conte procede senza fare il passo più lungo della gamba

La parola d’ordine, in casa Napoli, resta sempre una: il lavoro. La truppa di Conte ha pareggiato a San Siro contro l’Inter mettendo in campo la solita grande abnegazione in tutte le fasi di gioco.

Dopo il pareggio di San Siro sono arrivate buone risposte a Conte. E in Nazionale Buongiorno ha impressionato ancora una volta, disputando due partite tutto sommato positive.

La compattezza della truppa di Conte sarà fondamentale per l’economia di gruppo: restare in vetta alla classifica è un tassello che il tecnico vuole coltivare passo dopo passo.