Juve, obiettivo ritrovare il feeling con il gol. Già a partire da Lecce

La Juventus è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che ha pareggiato più partite in tutte le competizioni in questa stagione (nove). Anche mercoledì sera contro l’Aston Villa la truppa di Thiago Motta si è ben comportata in fase difensiva, mancando nelle pedine offensive per trovare il colpo risolutore.

Contro il Lecce i bianconeri sperano di riavere a disposizione Dusan Vlahovic, cercando di ritrovare il feeling con i tre punti. Perché quel filo sottile tra vittoria e sconfitta risiede nel pareggio e nell’equilibrio difensivo, ma per vincere i campionati, soprattutto nel registro del calcio moderno, serve osare con tanta intraprendenza.