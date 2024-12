Pogacar, bomba improvvisa: i suoi tifosi ora temono il peggio

Anche nel 2025 Tadej Pogacar sarà l’uomo da battere. Tuttavia, qualcuno potrebbe rovinare i suoi piani di bissare la fantastica passata stagione

Tadej Pogacar è stato il dominatore assoluto della scorsa stagione. Il fenomenale sloveno ha fatto mangiare la polvere ai suoi avversari praticamente dovunque, dalle grandi corse a tappe, Giro d’Italia e Tour de France, alle classiche monumento.

Va da sé che anche nella prossima annata sarà l’uomo da battere, quello più ‘marcato’ in gruppo. Insomma, sarà una sorta di ‘tutti contro Pogacar’ per impedirgli di replicare quanto fatto nel 2024. Ovviamente il 26enne portacolori della UAE Emirates è di tutt’altro avviso e, quindi, farà di tutto per eguagliare, se non addirittura superare, il bottino di 25 vittorie dello scorso anno.

Una mission (quasi) impossible, quella del 26enne sloveno, anche perché, come sottolineato da un suo collega, nello sport è molto difficile mantenere un altissimo livello di prestazioni per un lungo periodo di tempo. Dunque, è quasi fisiologico il calo di rendimento dopo una stagione strepitosa, una prospettiva che fa suonare un campanello d’allarme per i tifosi di Pogacar.

Giulio Pellizzari lancia il guanto di sfida a Pogacar: “Riuscirò a batterlo”

Tadej Pogacar non dovrà guardarsi solo dai suoi storici avversari, il connazionale Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Mathieu Van der Poel. Raggiunto a Maiorca, dove è in ritiro con la sua nova squadra, la Red Bull Hansgrohe, da ‘Oasport.it’, Giulio Pellizzari, uno dei più promettenti giovani talenti italiani per le tappe di montagna, promette di rendere a Pogacar la vita difficile in attesa di riuscire a batterlo.

No, non è l’incoscienza della giovane età bensì solo la consapevolezza che “prima o poi Tadej calerà e ci sarà qualcuno che riuscirà a batterlo“. E quel qualcuno potrebbe essere proprio il marchigiano classe 2003 che, dopo la passata stagione in cui ha messo in mostra le sue grandi doti da scalatore, è pronto a fare il salto di qualità.

“Un giorno ci incontreremo con il livello – almeno spero – lui potrà calare e io cercherò di migliorare il più possibile; quindi, chissà, magari un giorno riuscirò a batterlo“, l’auspicio del ciclista di Camerino. D’altra parte, piazzatosi al secondo posto all’edizione del 2023 del Tour de l’Avenir, Pellizzari nella scorsa stagione è stato il più giovane corridore alla ‘corsa rosa’ tanto che il Team Manager della Red Bull Hansgrohe, Ralph Denk, ha subito messo gli occhi su di lui.

L’obiettivo della formazione tedesca è quello di farlo crescere nel miglior modo possibile al fianco dei campioni presenti nel team, uno su tutti lo sloveno Primoz Roglic, per poi renderlo la punta di diamante del team. Pogacar, dunque, è avvisato: anche Giulio Pellizzari proverà a sfilargli la corona di Re del ciclismo.