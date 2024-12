Atalanta, undicesima gemma consecutiva. Vetta ritrovata con grande consapevolezza

Undicesima meraviglia per l’Atalanta. Undicesima gemma collezionata nel migliore dei modi. Nella domenica che precede il Natale i nerazzurri fanno un bellissimo regalo ai tifosi, ritrovando la vetta con l’acuto sull’Empoli per 3-2. Prova mostruosa di De Ketelaere, undicesima vittoria consecutiva in campionato. Un confronto equilibrato deciso da una perla di CDK, abile a trovare il coniglio dal cilindro con un fendente mancino diretto all’angolino.

I numeri sono davvero strepitosi. Oltre alle vittorie la Dea vanta il miglior attacco del campionato con 42 gol segnati e appena 19 subiti. I punti sono 40 e la vetta è nuovamente della Dea. Gasperini continua a vedere una crescita sul piano dell’atteggiamento e della consapevolezza. D’altronde anche a Cagliari la vittoria era stata sofferta e perfino ieri l’Empoli ha reso la vita difficile ai bergamaschi. Che continuano a correre e non vogliono fermarsi per alcun motivo.