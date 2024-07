Euro 2024, Spagna-Francia: una finale anticipata

Così come Spagna-Germania, anche la prima delle due semifinali rappresenta una finale anticipata. La formazione allenata da Luis De La Fuente è la squadra più in forma della manifestazione, nonostante la grazia concessa dall’arbitro Taylor per l’evidente fallo di mano di Cucurella nel secondo tempo supplementare. Un rigore solare, quando il punteggio era ancora fermo sull’1-1. Discorso ampiamente diverso per la Francia che arriva in semifinale con due autogol, un rigore e nessun gol su azione, avendo superato il Portogallo soltanto dopo i calci di rigore agli ottavi.

La Spagna ha superato con merito il Gruppo B al primo posto mentre la Francia ha chiuso al secondo posto nel Gruppo D vinto dall’Austria, a sua volta eliminata dalla Turchia. Chi vince questa partita affronterà la vincente di Olanda-Turchia e Inghilterra-Svizzera, in programma quest’oggi.

Con 11 gol fatti nella fase a gironi e nella fase ad eliminazione diretta, le Furie Rosse hanno il miglior attacco del torneo, con gli spagnoli che in semifinale dovranno rinunciare a Carvajal squalificato a Pedri infortunatosi nei primi minuti del match contro i padroni di casa. La Francia, invece, per battere gli spagnoli dovrà sicuramente cambiare passo se ha intenzione di raggiungere l’ultimo atto della manifestazione… non basta sola la fortuna!