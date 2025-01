Serie A, Venezia-Empoli: le formazioni ufficiali

La partita tra Venezia ed Empoli, valida per la 19ª giornata di Serie A 2024/25, sta per cominciare tra meno di mezz’ora, alle 15:00, allo stadio Penzo di Venezia. È una sfida che i tifosi lagunari aspettano con un po’ di ottimismo, visto che il Venezia non ha mai perso contro l’Empoli in Serie A. In quattro precedenti, sono arrivate due vittorie e due pareggi, un buon bilancio che alimenta la speranza di un altro risultato positivo. Ora, con l’inizio della partita alle porte, l’atmosfera allo stadio è carica di attesa per capire come andrà a finire questo match importante.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.