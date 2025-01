L’Inter torna a gioire: tre punti di sostanza. Sesta affermazione consecutiva in trasferta

Si scrive 6, si legge grande Inter formato trasferta. I nerazzurri al Penzo hanno ritrovato il successo dopo la delusione della Supercoppa. Tre punti di fondamentale importanza per la squadra di Simone Inzaghi, che è uscita indenne da una trasferta impegnativa, nella quale si nascondevano molti ostacoli. Il Venezia ha venduto cara la pelle e adesso il Biscione si proietta alla sfida di mercoledì contro l’Inter. Con una consapevolezza ritrovata. D’altronde le grandi squadre sanno vincere soffrendo. E così è stato.

Le parole di Inzaghi in conferenza

I tre punti sono la notizia migliore della giornata.

“Sono molto contento, i ragazzi hanno fatto un’ottima gara in un campo non semplice. Il Venezia penso che abbia conquistato quasi tutti i punti qui, tutte fanno fatica qua e abbiamo fatto bene. L’unico neo è non aver fatto il secondo gol, che ci avrebbe permesso di chiudere la gara. Abbiamo giocato una partita seria e organizzata. Dobbiamo continuare perché le altre non mollano”.

Frattesi fa parte del progetto. Quale sarà la sintesi tra la sua posizione e quella del giocatore?

“In questo anno e mezzo è stato molto coinvolto secondo me e siamo arrivati anche grazie a lui dove volevamo. Lo vedo allenarsi molto bene. Qualcuno ha detto che abbiamo avuto un litigio forte, nulla di tutto questo. Stankovic è stato superlativo a fermarlo oggi. Se fossi in lui continuerei qua”.